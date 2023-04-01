В Тюмени увековечили память офицера СОБР, погибшего при исполнении служебного долга

| Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Память офицера СОБР капитана полиции Виктора Тимофеева, погибшего при исполнении служебного долга 14 мая 2016 года в Северо-Кавказском регионе, увековечили в Тюмени. Мемориальную доску, расположенную на стене многоэтажного дома в микрорайоне "Чемпионский", открыли 28 апреля, сообщает Управление Росгвардии по Тюменской области.

Инициатором события стал майор милиции в отставке Владимир Семёнов и Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Центрального района Тюмени при поддержке администрации города, ветеранов Росгвардии и МВД.

Участники торжественной церемонии почтили память боевого товарища минутой молчания. Затем было сказано много теплых слов воспоминаний о герое.

"Выражаю благодарность неравнодушным представителям власти, ветеранам и общественности за увековечение памяти героя, сотрудника нашего отряда, отдавшего жизнь Родине. Он навечно в наших сердцах и память о нём мы будем передавать из поколения в поколение", - поделился командир тюменского СОБР полковник полиции Владимир Самороков.

Супруга Виктора Тимофеева - Алла Владимировна поблагодарила организаторов мероприятия и сослуживцев мужа за сохранение памяти о нём, поддержку и внимание.

Участие в мероприятии также приняли руководство Управления Росгвардии по Тюменской области, командование и личный состав СОБР, представители ветеранских организаций Росгвардии и МВД, регионального центра "Аванпост" и общественности, мама сотрудника Лидия Викторовна и его дочь Полина.

Виктор Тимофеев родился в Казахстане, в начале 90-х приехал с семьей в Тюмень. С 2006 года служил бойцом в тюменском ОМОН, увлекался спортом. В 2012 году переведён оперуполномоченным в СОБР. За его плечами несколько командировок на Северный Кавказ, награжден ведомственными наградами и имел поощрения от командования. В мае 2016 года во время спецоперации по обезвреживанию боевиков в Дагестане 33-летний капитан милиции Виктор Тимофеев шёл впереди группы, прикрывая штурмовым щитом себя и боевых товарищей. В ходе штурма квартиры, где, предположительно, укрывались подозреваемые в преступлениях, Виктор получил серьезное ранение, но щит не опустил, а продолжал отстреливаться и прикрывать сослуживцев. После обезвреживания боевиков раненого доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, спасти офицера не удалось.

Указом президента РФ Виктор Тимофеев посмертно награжден орденом Мужества. Его иИменем названа одна из улиц в Тюмени. В память о его подвиге в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" создана группа "Щитовик". Имя героя увековечено и на плите Мемориала памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в мирное время.