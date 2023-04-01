Александр Моор пригласил Святейшего Патриарха Кирилла посетить Тюменскую область

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Тюменская область - особый регион, играющий большую роль в жизни страны, в первую очередь, в экономике.

Об этом на встрече с губернатором региона Александром Моором, митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием и генеральным директором компании "Сибур" Михаилом Карисаловым сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Это не только развивающийся регион, развивается церковная жизнь, поэтому у меня большое внимание к Тюменской области и понимание её значимости", - сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как сообщил в своём Telegram-канале Александр Моор, встреча состоялась в Москве.

"Обсудили, что сделано с момента последнего визита Патриарха. Поговорили о планах. Пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Тюменскую область", - рассказал Александр Моор.

Видео предоставлено пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси.