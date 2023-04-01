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Футболисты "Тюмени" отправились на выездную игру с командой "Амкар-Пермь"

Спорт, 09:01 29 апреля 2023

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Выездная игра против команды "Амкар-Пермь" предстоит ФК "Тюмень" 29 апреля, сообщает пресс-служба клуба. В четвертой группе второй лиги первенства России соперники тюменцев идут на втором месте. Уральцы отстают от сибиряков на четыре турнирных очка. В случае поражения, пермяки могут завершить первый этап на третьем месте.

"Амкар-Пермь" выступает в первенстве страны всего два сезона, за это время уральцы провели с тюменцами в этом турнире три матча. В прошлом сезоне в Перми была зафиксирована ничья, а дома победили сибиряки со счетом 1:0. В летнем матче первого круга, который состоялся в Тюмени, хозяева нанесли соперникам чувствительное поражение со счетом 4:0.

Матч начнется в 15 часов по тюменскому времени. Судить игру будет Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. После завершения первого этапа станет понятен календарь второго этапа первенства, где за медали будут спорить шесть лучших команд турнира. "Тюмень" начнет его домашним матчем 7 мая.

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