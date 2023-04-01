Тюменца задержали с граммом мефедрона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в Тюмени 28-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении наркотических средств, сообщает УМВД Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские заметили, что остановленный для проверки документов мужчина нервничает. Во ходе дальнейшей беседы он сам признался, что имеет при себе наркотические вещества.

В присутствии понятых в его личных вещах был обнаружен пакетик с порошком. Экспертиза установила, что это наркотик - мефедрон общей массой около 1 гр.

По словам злоумышленника, запрещенные вещества он хранил для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации "Незаконное хранение наркотических средств".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.