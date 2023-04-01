  • 29 апреля 202329.04.2023суббота
  • USD80,5093
    EUR88,3712
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменца задержали с граммом мефедрона

Происшествия, 17:42 29 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в Тюмени 28-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении наркотических средств, сообщает УМВД Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские заметили, что остановленный для проверки документов мужчина нервничает. Во ходе дальнейшей беседы он сам признался, что имеет при себе наркотические вещества.

В присутствии понятых в его личных вещах был обнаружен пакетик с порошком. Экспертиза установила, что это наркотик - мефедрон общей массой около 1 гр.

По словам злоумышленника, запрещенные вещества он хранил для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации "Незаконное хранение наркотических средств".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 29.04.2023В Тюмени тушат ландшафтный пожар в районе СНТ " Родничок"
17:42 29.04.2023Тюменца задержали с граммом мефедрона
14:09 29.04.2023Житель Тюменского района сломал отцу руку во время хозяйственных работ во дворе
09:43 29.04.2023Пьяного курганца за рулем Nissan остановили в Абатском районе