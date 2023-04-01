Первые в городе светофоры для велосипедистов появятся на новой дороге в Тюменской слободе

Новая шестиполосная магистраль строится по ул. Фармана Салманова в районе Тюменской слободы областного центра. С ходом работ ознакомился глава города Руслан Кухарук 28 апреля.

Здесь предусмотрены широкие тротуары, а также отдельная широкая велодорожка. "Кроме светофоров для автомобилистов, установят первые в областном центре светофоры для тех, кто передвигается по велодорожке", - рассказал Руслан Кухарук.

Новая улица обеспечит транспортную доступность жителям районов Тюмени с развивающейся застройкой. Срок завершения работ запланирован до 15 ноября 2024 года. "Наши строители с учетом погодных условий выполнять максимальный объем работ", - добавил Руслан Кухарук.

Николай Ступников