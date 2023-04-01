Житель Тюменского района сломал отцу руку во время хозяйственных работ во дворе

| Фото: УМВД Тюменской области (скриншот) | Фото: УМВД Тюменской области (скриншот)

Подозреваемого в в причинении вреда здоровью задержал участковый уполномоченный в с. Кулаково Тюменского района, сообщает региональное УМВД.

Полицейский опросил потерпевшего, мужчину 1972 года рождения и выяснил, что его ударил по руке деревянным бруском сын. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом.

Полицейский задержал 30-летнего подозреваемого, который признался, что поссорился с отцом во время хозяйственных работ во дворе их дома.

Возбуждено уголовное дело, максимальная санкция части 2 статьи 112 УК РФ - лишение свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.