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Житель Тюменского района сломал отцу руку во время хозяйственных работ во дворе

Происшествия, 14:09 29 апреля 2023

УМВД Тюменской области (скриншот) | Фото: УМВД Тюменской области (скриншот)

Подозреваемого в в причинении вреда здоровью задержал участковый уполномоченный в с. Кулаково Тюменского района, сообщает региональное УМВД.

Полицейский опросил потерпевшего, мужчину 1972 года рождения и выяснил, что его ударил по руке деревянным бруском сын. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом.

Полицейский задержал 30-летнего подозреваемого, который признался, что поссорился с отцом во время хозяйственных работ во дворе их дома.

Возбуждено уголовное дело, максимальная санкция части 2 статьи 112 УК РФ - лишение свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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# уголовное дело

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