Живая изгородь появится на улице Ленина в Тюмени после реконструкции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Живые ограждения из кустарников появятся вдоль ул. Ленина в Тюмени после завершения работ по реконструкции. Проект также предусматривает широкие тротуары и велодорожки.

Об этом глава города Руслан Кухарук рассказал в ходе осмотра объекта 28 апреля. Напомним, что первый этап реконструкции начался 1 апреля и продлится до 15 ноября. За это время работникам подрядной организации предстоит заменить около 13 тыс. кв. м дорожного полотна.

По словам заместителя главного инженера АО "Мостострой-11" Дмитрия Лучинского, в процессе работ возникают сложности - приближенность здания, глубина ливневого коллектора достигает 4,5 м. Параллельно с дорожниками в исторической части Тюмени работают археологи.

Руслан Кухарук отметил, что проект реконструкции изначально предусматривал не просто замену дорожного полотна, в разработке документации участвовали жители города, а также дизайнеры.

"Такой подход поможет создать комфортные условия не только для водителей, но и для пешеходов и велосипедистов, - добавил он. - Особенность проекта в том, что он позволит обновить также и все прилегающие улицы и объекты".

Все работы на ул. Ленина пройдут в три этапа.

Николай Ступников