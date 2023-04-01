Труд объединяет: творческие сообщества Тюмени устроили субботник вокруг "Космоса"

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Представители около 30 творческих сообществ Тюмени стали участниками субботника вокруг МТЦ "Космос" 29 апреля. В первую очередь на уборку и благоустройство территории пришли участники фестиваля "Шоу-кейс тюменских театров", рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" и.о. руководителя МТЦ "Космос" Оксана Сысоева.

"Готовясь к фестивалю "Шоу-кейс тюменских театров" мы решили освежить территорию у "Космоса". Тюменские сообщества готовы не только использовать площадку "Космоса" для реализации своих проектов, но и делать все, чтобы она становилась лучше", - считает Оксана.

Напомним, заявки на "Шоу-кейс тюменских театров" принимают с 24 апреля по 10 мая. Жюри ждет готовые спектакли и их эскизы. Показ работ пройдет на площадке МТЦ "Космос" с 18 по 22 мая. Это возможность для молодежных сообществ заявить о себе и своем театральном проекте, получить поддержку, отметила Оксана Сысоева. Первые семь заявок уже поступили на фестиваль.

Финал шоу-кейса пройдет 22 мая. Общий призовой фонд составляет 700 тыс. рублей.

По итогам субботника у "Космоса" каждый участник получил в качестве вознаграждения шоппер или свитшот с логотипами театрального центра, фрагментами афиш.

Анжела Лебедева