В Тюмени в аварии чаще попадают велосипедисты и самокатчики, а в районах мотоциклисты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Велосипедисты и электросамокатчики часто попадают в аварии в Тюмени, а мотоциклисты – в районах Тюменской области. Такие данные приводит Госавтоинспекция региона.

В ведомстве отметили, что в области усилена профилактика дорожно-транспортных происшествий с двухколесным транспортом. Инспекторы при надзоре за движением, а также в образовательных учреждениях, во дворах разъясняют владельцам средств индивидуальной мобильности, как правильно расставлять приоритеты в движении. Такие же беседы проводят и с водителями автомобилей.

Для мотоциклистов особые риски представляют превышение скорости, пьяная езда. Также они малозаметны для автомобилистов, которые не всегда перед поворотом смотрят в зеркало заднего вида.

Велосипедисты и электросамокатчики особенно часто попадают в аварии, переезжая через пешеходный переход, не спешившись. Еще одним слабым местом является выезд из-за припаркованного транспорта, в том числе во дворах. Водителям автомобилей стоит быть внимательными и предоставлять преимущества самокатчикам на выезде из дворов и прилегающих территорий.