Занятия в новом Центре военно-спортивной подготовки Тюмени стартуют 11 мая

| Фото: центра "Аванпост" (архив) | Фото: центра "Аванпост" (архив)

Занятия в новом Центре развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи стартуют в Тюмени 11 мая. Центр будет работать на базе "Аванпоста", а участвовать в проекте уже в этом году смогут 1,5 молодых людей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Проект рассчитан на подростков и студентов, направлен на качественную подготовку юношей к выполнению обязанностей по защите Отечества. "Аванпост" является ресурсной площадкой для патриотических, военно-спортивных объединений. Мы заинтересованы в развитии таких направлений", - рассказал руководитель центра "Аванпост" Николай Савченко.

Желающие смогут пройти трехмесячные курсы по огневой и тактической подготовке, научаться оказывать первую помощь, управлять дронами. Тюменская область стала одним из первых регионов, где будет внедрен данный проект.

Подробности будут размещены на сайте "Аванпост".