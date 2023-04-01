Губернатор Тюменской области оценил готовность к борьбе с пожарами Нижнетавдинского района

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил готовность к борьбе с пожарами Нижнетавдинского района. Глава региона посетил отдельный пост № 130 близ Тюнёвского сельского поселения. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Рядом проходит дорога с оживленным трафиком, много дачных поселков, поэтому есть риск возгораний. Пост укомплектован всем необходимым. В боевой готовности две автоцистерны. В этом году парк техники пополнил новый трактор. Пожарные его хвалят, говорят, что очень удобный в работе. В комплекте к нему идет пожарный полуприцеп на четыре куба с мотопомпой и дополнительным оборудованием. Можно автономно работать на самых дальних ландшафтных и лесных пожарах, куда не проедет "Урал" и где рядом нет водоема. Со своей задачей огнеборцы справляются", - подчеркнул Александр Моор.

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Личный состав поста – 16 человек. Все местные, с большим опытом. Во время разговора с губернатором сотрудники рассказали о работе противопожарной службы. Также они обозначили необходимость бесперебойной связи.

"Оказалось, что часто на природных пожарах остро встает вопрос связи. Мобильная – не работает, рации не достают. Поручил коллегам из правительства проработать этот вопрос. На такие случаи у нас должны быть специальные установки, которые обеспечат устойчивый сигнал", - пояснил губернатор.

Кроме того, по поручению главы региона опорный пункт подключат к газу, так что и здесь будет горячая вода и тепло. Александр Моор подчеркнул, что у людей, которые выполняя работу рискуют жизнью, должны быть достойные условия труда.

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

В целом, по оценке губернатора, ситуация с природными пожарами остается в регионе под контролем. Большинство возгораний тушатся в первые сутки. Все силы и средства приведены в состояние повышенной готовности. Был учтен опыт 2021 г. В созданной противопожарной службе Тюменской области на данный момент 51 пост. Под их защитой находятся небольшие села и деревни, где в общей сложности проживает свыше 100 тыс. человек.