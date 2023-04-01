Опашку населенных пунктов в Тюменской области планируют передать противопожарной службе

| Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Опашку населенных пунктов планируют передать противопожарной службе региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время посещения Нижнетавдинского района. Создать минерализованные полосы около населенных пунктов он поручил главам муниципалитетов прошлой осенью, об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

"Вместе главой поселения Ириной Куприной и командиром отделения отдельного поста №130 Александром Гуриным мы поехали в поселок Лесозаводский. В нескольких местах он вплотную примыкает к лесу. На месте убедился: здесь профилактические мероприятия были сделаны вовремя. Минерализованная полоса широкая, не меньше десяти метров, недавно ее "освежили". Потом мы проехали ближе к лесу, с этой стороны также все в порядке – трактор с плугом прошел и здесь", - говорится в сообщении.

Александр Моор отметил, что минерализованные полосы в Тюнёвском сельском поселении пахали пожарные местного опорного пункта. Эта практика – опашка вокруг населенных пунктов, в будущем будет передана областной противопожарной службе. По его мнению, так будет эффективнее.

Информационный центр правительства Тюменской области.