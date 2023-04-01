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Ранцевые огнетушители передал губернатор Тюменской области казакам Тюнёво

Губернатор, 15:06 30 апреля 2023

скриншот видео ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: скриншот видео ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Ранцевые огнетушители передал губернатор Тюменской области Александр Моор казакам с. Тюнёво Нижнетавдинского района. Добровольная дружина помогает бороться с пожарами уже много лет, рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

"Атаман Игорь Вьюхин признался, что по-другому они не могут. Добровольцы на лошадях патрулируют села, настойчиво рекомендуют землякам соблюдать противопожарные правила. Если где-то лежит мусор или сухостой – попросят убрать. Ведут беседы с рыбаками и охотниками, отучили их жечь костры на берегах водоемов. Также добровольных помощников привлекают для тушения пожаров", - подчеркнул Александр Моор.

Он также отметил, что у пожарного поста тесный контакт с казаками еще и потому, что командир отделения Александр Гурин является по совместительству казачьим старейшиной. По мнению губернатора, это очень правильно: когда местные жители заинтересованы и поддерживают пожарных, то и риск возгораний снижается. А задача правительства Тюменской области в этой части - помогать добровольцам техническими средствами.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.

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# Александр Моор , казаки , Нижнетавдинский район , противопожарная служба

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