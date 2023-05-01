В Тюменской области за сутки ликвидировали один лесной пожар

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два новых лесных пожара зафиксировано в Тюменской области за последние сутки. Один из них на площади 0,5 га ликвидирован. По данным на утро 1 мая в регионе действует один локализованный лесной пожар.

1 мая в Уватской авиазоне действует второй класс пожарной опасности, в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах – третий. На 2 и 3 мая в Уватской, Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется третий класс пожарной опасности.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор.

При обнаружении природного пожара нужно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по номеру 112.