Александр Моор поздравил представителей трудовых коллективов региона с праздником

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

В Тюменской области трудятся почти 700 тысяч жителей и это большая сила, которая вносит свой вклад в развитие региона.

Об этом на торжественном собрании представителей трудовых коллективов Тюменской области, которое состоялось 1 мая в ДК "Нефтяник", сказал глава региона Александр Моор.

"На протяжении многих лет мы с вами поддерживаем конструктивную систему взаимоотношений между профсоюзами, органами государственной власти и местного самоуправления. В основе этого взаимодействия трехстороннее соглашение. Оно направлено на решение общих задач по развитию региона, обеспечение достойного уровня жизни наших земляков", - подчеркнул Александр Моор.

Рекордно низкие значения безработицы с 2022 года по настоящее время губернатор назвал важнейшим достижением совместной работы. Это важно для оценки социально-экономического состояния региона.

Александр Моор добавил, что тюменские профсоюзы со всеми жителями области и страны активно поддерживают земляков, участвующих в специальной военной операции.

"Это поддержка важна и ценна для всех. Это своеобразный индикатор неравнодушия для общества и каждого человека. Показатель готовности быть нужным и полезным, когда это необходимо", - отметил губернатор.

Особые слова благодарности глава региона адресовал ветеранам. Также Александр Моор вручил жителям Тюменской области награды за добросовестный труд. Завершилось торжественное собрание праздничным концертом.

Евгений Бабенко