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Косметический ремонт прошел в корпусах поликлиники № 12 в Тюмени

Общество, 17:43 02 мая 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Автоматические измерители температуры тела и дозаторы антисептика появились в нескольких корпусах поликлиники № 12 в Тюмени после завершения косметического ремонта. Здесь также обновили зоны ожидания в детских отделениях, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Косметические ремонты выполнили в коридорах, холлах, кабинетах медицинского персонала и других помещениях. Также в поликлинике обновили навигацию для удобства пациентов: информационные стенды, вывески на входных группах. Обновился главный корпус по ул. Народной, а также филиалы по улицам Широтная, Олимпийская, Станционная и проезд 9 мая.

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# поликлиники , ремонт

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