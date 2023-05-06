Тюменцев приглашают на конкурс патриотической песни "Голоса Родины"

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Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском творческом конкурсе патриотической песни "Голоса Родины", который проводит Российский музыкальный союз при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Заявки принимаются до 31 августа 2023 года.

"Конкурс "Голоса Родины" – это площадка для творческих дебютов талантливых авторов: поэтов и композиторов. Проект направлен на развитие песенного жанра и единого культурного пространства в сфере популярной музыки, сохранение духовно-нравственных ценностей, содействие патриотическому и музыкально-эстетическому воспитанию граждан России", - сообщают организаторы.

Конкурс состоит из отборочного этапа и финала. Для участия в конкурсе необходимо представить патриотическую песню на русском языке, созданную не ранее января 2022 года. Заполнить заявку и отправить материалы можно через сайт проекта: golosa-rodiny.ru. Также на сайте размещено положение, в котором подробно описаны условия проведения конкурса.

Конкурсантов, которые примут участие в открытом финальном гала-концерте, определит профессиональное жюри. Гала-концерт, приуроченный ко Дню народного единства, состоится в Московском театре "Школа современной пьесы". Онлайн-трансляция финала будет организована на портале "Культура.РФ", в соцсети "Одноклассники" и на сайте конкурса.

Победители будут выбраны в четырех номинациях: "Лучшая песня", "Лучший текст песни", "Лучшая музыка для песни", специальная номинация "Лучшее исполнение песни". По результатам проекта будет издан электронный нотный сборник, в который войдут 50 лучших патриотических песен.