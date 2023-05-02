В Тюмени отопительный сезон завершится 3 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отопительный сезон в Тюмени завершится 3 мая. Постановление об этом подписал глава города Руслан Кухарук, сообщается в Telegram-канале администрации Тюмени.

В документе говорится, что решение об окончании отопительного сезона связано с установившейся положительной температурой наружного воздуха. Оборудование на источниках теплоснабжения и сетях теплоснабжения будет поэтапно переведено на летний режим работы. Такие же рекомендации даны и управляющим компаниям.