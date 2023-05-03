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Юнармейцам Тюменской области вручили копию Знамени Победы

Общество, 10:19 03 мая 2023

mil.ru

В филиале музея Победы на Поклонной горе — музее "Главные оружейные реликвии армии" состоялась торжественная передача 89 копий Знамени Победы юнармейцам из всех регионов России.

В День Победы эти знамена займут места во главе юнармейских парадных строев и станут украшением персональных парадов у домов ветеранов.

mil.ru

Акция стартовала в Александровском саду, где юнармейцы возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

mil.ru

После концерта творческих коллективов Центрального дома российской армии и военного оркестра, участники мероприятия развернули в филиале музея Победы масштабную копию Знамени Победы общей площадью 200 кв. м и масштабную георгиевскую ленту длинной 300 метров.

mil.ru

Также в ходе акции "Мы – наследники Великой Победы" юнармейцы надели бейджи с фотографиями героев Родины. Среди участников торжественного мероприятия – начальник главного штаба Юнармии Никита Нагорный, первый зампред Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, внучка маршала Советского Союза Ивана Конева - Елена Конева.

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# Знамя Победы , Юнармия

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