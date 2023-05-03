В Тюменской области выявили 55 нарушений правил охоты на пернатую дичь

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

55 нарушений правил охоты на пернатую дичь выявили в Тюменской области с начала охотсезона. Изъято 10 единиц оружия, зафиксирован 21 случай незаконной добычи животных, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

Кроме того, инспекторы выявили два факта браконьерства. В первом случае нарушитель убил самца косули сибирской в охотугодьях Сладковского района. Во втором - в этом же муниципалитете сотрудники дорожно-патрульной службы остановили водителя автомобиля, в котором тот перевозил мясо лося. Мужчина признался, что животное было им отстреляно. По фактам идет доследственная проверка.

Госохотдепартамент напоминает, что в Тюменской области 29 апреля открыта охота в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях южной зоны (10 дней) на водоплавающую дичь и ворону серую. А 30 апреля (10 дней) – на боровую дичь. В этот период охотники обязаны при себе иметь охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на добычу охотресурсов, путевку – в случае охоты в закрепленных охотничьих угодьях.