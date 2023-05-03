  • 3 мая 20233.05.2023среда
  • В Тюмени 21..23 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области выявили 55 нарушений правил охоты на пернатую дичь

Происшествия, 18:49 03 мая 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

55 нарушений правил охоты на пернатую дичь выявили в Тюменской области с начала охотсезона. Изъято 10 единиц оружия, зафиксирован 21 случай незаконной добычи животных, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

Кроме того, инспекторы выявили два факта браконьерства. В первом случае нарушитель убил самца косули сибирской в охотугодьях Сладковского района. Во втором - в этом же муниципалитете сотрудники дорожно-патрульной службы остановили водителя автомобиля, в котором тот перевозил мясо лося. Мужчина признался, что животное было им отстреляно. По фактам идет доследственная проверка.

Госохотдепартамент напоминает, что в Тюменской области 29 апреля открыта охота в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях южной зоны (10 дней) на водоплавающую дичь и ворону серую. А 30 апреля (10 дней) – на боровую дичь. В этот период охотники обязаны при себе иметь охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на добычу охотресурсов, путевку – в случае охоты в закрепленных охотничьих угодьях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# нарушители , незаконная охота

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 03.05.2023В Тюмени продолжают тушить пожар в районе Салаирского тракта 
18:49 03.05.2023В Тюменской области выявили 55 нарушений правил охоты на пернатую дичь
18:25 03.05.2023Суд обязал нерадивого юриста вернуть 750 тысяч рублей тюменке за неоказанные услуги
16:30 03.05.2023Под Тюменью потушили ландшафтный пожар на площади 15 га