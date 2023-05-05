Работы участников "Морфологии улиц" напечатали на стаканах тюменской кофейни

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Работы уличных художников-участников тюменского фестиваля "Морфология улиц" разместили на стаканчиках кофейни Cafe de Salut. Горожане могут взять напиток в лимитированном стакане и отправиться на прогулку по локальному стрит-арту, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Всего выпущено три тысячи стаканчиков. Работы для печати помогли выбрать горожане.

Стаканчики доступны в трех дизайнах: с изображением мозаичного панно от Светланы Растебиной (оригинал — на заборе на ул. Челюскинцев), муралом "Главное не повторяться" от Владимира Абиха (на фасаде театрального центра "Космос") и работой "ДТП — добро, тепло, поддержка" тюменского художника Андрея Снега (на ул. Холодильной, 65). Последний вариант определили с помощью голосования в сообществе "Морфологии улиц" во ВКонтакте.

На стаканчиках также расположен QR-код на бесплатный онлайн-гид по уличному искусству Тюмени.

"Морфология улиц" — проект паблик-арта, развивающий уличное искусство Тюмени. Благодаря ему на зданиях города появилось более 100 работ, обновленный арт-квартал под открытым небом на ул. Северной, маршруты для прогулок по стрит-арту — изучить их можно с онлайн-гидом "Конторы" в Telegram.

Летом 2023 года "Морфология улиц" пройдет в шестой раз. Его организаторы запустили опен-колл для российских художников — подать заявку на участие можно до 21 мая включительно на сайте морфологияулиц.рф.