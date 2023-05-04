Руслан Кухарук: каждый голос тюменца важен в выборе проектов благоустройства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каждый голос тюменца имеет значение в голосовании за дизайн-проекты объектов, которые благоустроят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2024 году. Об этом сказал глава города Руслан Кухарук.

Жители областного центра могут проголосовать за проекты пяти общественных территорий на сайте 72.gorodsreda.ru до 31 мая.

Напомним, в 2023 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Тюмени благоустраивают три объекта в разных районах города.

"Абсолютно каждый голос имеет значение. Сквер Школьный появился в этой программе только благодаря тому, что школьники гимназии №16, их родители, учителя и горожане поддержали эту идею. В этом году объект будет организован, на него можно будет взглянуть по-новому", — рассказал глава города.

Новые локации для отдыха горожан в рамках нацпроекта появляются на месте пустырей. Так, благодаря инициативе и идеям тюменцев в 2023 году обустроят парк на ул. Николая Федорова.

В преддверии Дня Победы глава города отдельно остановился на объектах, объединяющих людей 9 Мая. Многие такие пространства появились именно благодаря инициативам горожан, общественных, партийных организаций и ветеранов. В пример он привел сквер Петра Потапова, где установлен макет торпедного катера "Комсомолец". Идея родилась в рамках проекта "Оружие Победы", участие в работе принимали все: инициативная группа, ветераны, архитекторы, ландшафтные дизайнеры. Та же история и со сквером Железнодорожников, который открыли в 2021 году.

"Опыт создания объектов вместе с людьми, проживающими на этой территории, три года подряд применяется в нашей стране благодаря поддержке президента. Есть единый цифровой ресурс Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, который позволяет каждому жителю, достигшему четырнадцатилетнего возраста выбрать тот или иной дизайн-проект объекта, который благоустроят уже в следующем году. Количество голосов тюменцев подтверждает, что эта программа работает", — добавил Руслан Кухарук.

На сайте пользователям предлагают выбрать варианты озелененной зоны пространства на ул. Мусоргского, 38, 40; парка Константина Логунова; территорий на ул. Московский тракт, 163 и по ул. Энергостроителей, 10; сквера Леонида Згерского неподалеку от филармонии.

Инна Пахомова