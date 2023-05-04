Рассекреченное дело Анатолия Косухина передали в музей ТИУ

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Личное дело Анатолия Косухина времен Великой Отечественной войны передали в музей истории науки и техники Зауралья Тюменского индустриального университета. Организатор и первый ректор вуза с 1941-го по 1944 год руководил комсомольской подпольной организацией в Симферополе.

Переданный вузу рассекреченный архивный документ — отпечатанная в типографии фотокопия личного дела "дяди Кости". Такую кличку Анатолий Косухин использовал в подпольной организации. В деле на 56 страницах содержатся проект наградного листа на звание Героя Советского Союза, рукописная записка за подписью Косухина и его докладная о подвигах каждого члена группы.

Среди проведенных диверсионных мероприятий — ликвидация 89 немецких солдат и офицеров, подрыв вражеских эшелонов и даже самолета. В наградном листе говорится также, что Анатолий Николаевич входил в состав подпольного городского комитета ВКП(б) и руководил военной работой — снабжал техникой, оружием городские подпольные организации.

В 2024 году будут отмечаться 80-летие освобождения Крыма и 60-летие с момента вступления в должность ректора первого инженерного вуза региона, а 30 января 2025 года исполнится 100 лет со дня рождения Анатолия Косухина. Как сообщили в отделе внешних коммуникаций ТИУ, участники встречи по передачи личного дела в музей предложили дать имя ученого и героя Великой Отечественной войны основанному им Тюменскому индустриальному университету.