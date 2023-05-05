100 студентов и школьников Тюмени участвовали в биологическом пенальти

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

100 знатоков биологии собрал IV Открытый генетический турнир. Его участниками стали студенты начальных курсов Тюменского медуниверситета и школьники города и Тюменского района, всего 21 команда, сообщает предуниверсарий вуза.

Турнир посвятили 300-летию со дня рождения Матюрена Жака Бриссона, основоположника орнитологии, поэтому ребята соревновались в решении задач по генетике птиц.

Конкурс прошел в формате игры "Биологическое пенальти". Участники решали на скорость 16 разных по сложности заданий. Команда, давшая правильный ответ первой, получала максимальное количество баллов.

По итогам турнира определились самые сильные школьные команды - из медицинского лицея № 93 и гимназии при ТюмГУ. Для старшеклассников участие в турнире стало дополнительной возможностью получить баллы активности на Hippo-карту. Самыми успешными студенческими группами признаны представители института клинической медицины и института материнства и детства.