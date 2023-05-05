Пожарный поезд потушил горящую траву в районе Войновки в Тюмени

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

Возгорание сухой растительности вблизи железной дороги ликвидировал пожарный поезд Свердловской магистрали в районе Войновки в Тюмени 4 мая.

С 3 по 4 мая пожарные поезда СвЖД четыре раза выезжали на ликвидацию огня в Тюменской, Свердловской областях и Пермском крае, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Всего с начала апреля пожарные поезда совершили 25 выездов, в том числе 16 – по запросам региональных оперативно-спасательных служб для оказания помощи в ликвидации очагов природных и иных возгораний. Поезда потушили пожары на площади более 4 га. На ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд. Зона обслуживания одного поезда – от 100 до 600 км по железным дорогам общего пользования. Готовность к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет 10 минут после получения приказа.