Тюменцы взяли ипотечных жилищных кредитов на сумму 21 млрд рублей за три месяца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области оформили 6,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 21 млрд рублей за январь - март 2023 года. Спрос поддерживали, в первую очередь, меры государственной поддержки, сообщает пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.

За это время жители юга Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов взяли около 16 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму свыше 58 млрд рублей. Это на 7 % меньше по количеству и на 6 % больше по объему, чем годом ранее. Совокупная задолженность жителей по таким кредитам увеличилась за год на 15 % и на начало апреля составила 670 млрд рублей.

Югорчане оформили 7,1 тыс. кредитов на сумму 27 млрд рублей, ямальцы – 2,3 тыс. на 10 млрд рублей. Наиболее популярны оказались семейная и льготная ипотека на новостройки по ставке до 8 % годовых.

В марте средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Тюменской области составила 7,8 % годовых, в Югре – 8,8 %, на Ямале – 8,9 %, в целом по России – 8,2 %. В I квартале текущего года жители региона оформляли ипотеку в среднем на 24,5 лет, в 2022 году – на 22 года. Средняя сумма кредита составила 3,7 млн рублей.