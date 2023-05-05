  • 5 мая 20235.05.2023пятница
  • В Тюмени 22..24 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени стартовал прием заявок на лабораторию публичных выступлений "Спичка"

Общество, 18:27 05 мая 2023

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на лабораторию публичных выступлений "Спичка" в Тюмени продлится до 11 мая. Участников ждут пять образовательных интенсивов, сообщают организаторы.

В программе запланированы мастер-классы по сторителлингу, ораторскому мастерству и занятия по проработке телесных зажимов. Также эксперты научат грамотно говорить, импровизировать и подбирать образы для выступлений.

На финальном шоу тюменцы расскажут личную историю о том, как смогли преодолеть волнение и выйти на сцену.

Лаборатория пройдет с 15 по 26 мая. Регистрация открыта по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лаборатория , молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:49 05.05.2023В Тюмени перекроют улицы на время прохождения колонны военной техники в День Победы
18:32 05.05.2023Ландшафтный пожар в районе Криводанова ликвидировали
18:27 05.05.2023В Тюмени стартовал прием заявок на лабораторию публичных выступлений "Спичка"
18:17 05.05.2023Тюменское президентское кадетское училище передало гумпомощь для бойцов СВО