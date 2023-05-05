В Тюмени стартовал прием заявок на лабораторию публичных выступлений "Спичка"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на лабораторию публичных выступлений "Спичка" в Тюмени продлится до 11 мая. Участников ждут пять образовательных интенсивов, сообщают организаторы.

В программе запланированы мастер-классы по сторителлингу, ораторскому мастерству и занятия по проработке телесных зажимов. Также эксперты научат грамотно говорить, импровизировать и подбирать образы для выступлений.

На финальном шоу тюменцы расскажут личную историю о том, как смогли преодолеть волнение и выйти на сцену.

Лаборатория пройдет с 15 по 26 мая. Регистрация открыта по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+.