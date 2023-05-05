Зайца-русака заметили на Красной площади в Тобольске

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Зайца-русака на Красной площади Тобольска заметила гендиректор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова. Фото "хозяина 2023 года" она выложила на своей странице во ВКонтакте.

"Хозяин года - заяц, скорее всего русак, решил прогуляться по Красной площади с самого раннего утра. Пробежался мимолетом и спустился по Прямскому взвозу в Нижний посад", - написала она.

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По мнению Сидоровой, так работает экосистема во взаимодействии. Наши природные собратья тоже беспокоятся о сохранении культурной среды, уверена гендиректор ТМПО.