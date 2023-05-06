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Арт-кластер "Таврида" пройдет в бухте Капсель в девять заездов

Общество, 10:33 06 мая 2023

vk.com/tavrida_art | Фото: vk.com/tavrida_art

Арт-кластер "Таврида" пройдет в бухте Капсель, Крым, с июня по октябрь. Для участников пройдёт девять образовательных заездов. Регистрация открыта на сайте tavrida.art.

Для творческих активистов состоятся мастер-классы, тематические лектории и мастерские. К событию присоединятся 3 тысячи молодых людей от 18 до 35 лет со всех регионов России.

На арт-кластере "Таврида" пройдет грантовый конкурс. Участники могут получить до 1,5 млн рублей на реализацию идей. Заявиться можно с одной инициативой в одном из 16 направлений.

В 2022 году на образовательных площадках "Тавриды" побывали 42 тюменца. На фестиваль отправилась делегация в составе 18 человек, сообщает "КП-Тюмень".

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