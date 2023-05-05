56 тыс. жителей Тюменской области проголосовали за объекты благоустройства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более миллиона жителей Уральского федерального округа проголосовали за объекты благоустройства. В их числе — 56 тыс. 920 жителей Тюменской области. Участвовать в выборе территорий, которые нужно привести в порядок в первую очередь, призвал полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев.

"Отдать свой голос за объекты благоустройства можно до конца мая. Важен каждый голос. Приглашаю всех, кто еще не выразил свое мнение по объектам благоустройства, присоединиться к голосованию. Особенно молодежь — ведь вы одни из самых активных пользователей общественных пространств", — обратился он.

В регионах УФО проголосовать можно за 502 проекта в 138 муниципалитетах. Оставить свой голос можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" либо на виджетах общественного голосования "Госуслуги.Решаем вместе" на сайте муниципалитета.