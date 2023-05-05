Тюменское президентское кадетское училище передало гумпомощь для бойцов СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гуманитарную помощь передали представители Тюменского президентского кадетского училища в рамках акции "Мы вместе" благотворительному фонду "Путевка в жизнь" 5 мая. Этот груз отправят в составе других фур бойцам в зону СВО 7 и 15 мая.

В посылках собраны медикаменты, продукты, гигиенические средства и оборудование — бензопилы, тепловые пушки, фонарики и другое.

"Отличительная черта нашего народа это благотворительность, доброта, чуткость, поэтому мы и в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время стараемся помогать. Всегда в сборе принимают участие сотрудники училища, кадеты, их родители. Недавно наши ребята участвовали в написании писем военнослужащим", — сказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель начальника Тюменского президентского кадетского училища по воспитательной работе, полковник Владимир Свалов.

В этот раз акцию приурочили ко Дню Победы, а также в память о педагоге училища Григории Демине. Осенью он отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем. Погиб военнослужащий в конце марта этого года, за несколько недель до отправления домой. Тюменец выполнял боевую задачу по эвакуации раненых бойцов с поля боя.

"Там люди находятся в тяжелейших условиях. Они защищают нас с вами, чтобы неонацисты не пришли на нашу землю. А мы в свою очередь должны оказывать им посильную помощь", - добавил Владимир Свалов.

Также он рассказал, что Тюменское президентское кадетское училище совместно с учащимися и их родителями собрали 100 тыс. рублей. На денежные средства в ближайшее время будет закуплено спецоборудование. Его также планируют отправить через фонд "Путевка в жизнь".

Напомним, фонд открыл в Тюмени и Тюменском районе 60 точек приема гуманитарной помощи для бойцов. Неравнодушные горожане могут принести в пункты обмундирование, продукты и лекарства. Адреса пунктов и подробности размещены в официальной группе во ВКонтакте.

Виктория Макарова