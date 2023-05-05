Пункты приема благотворительной помощи для жителей Успенки работают в Тюмени

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Желающие помочь семьям, пострадавшим в результате пожаров на территории сел Салаирка и Успенка, могут передать благотворительную помощь через пункты приема в Тюмени. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Помощь принимают региональный центр для несовершеннолетних "Семья" (проезд Геологоразведчиков, 14а) ежедневно с 10 до 22 часов, а также Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Уральская, д.60/1) ежедневно с 10 до 17 часов.

В ближайшее время будут готовы списки, что нужно жителям, потерявшим имущество и жилье.