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Пункты приема благотворительной помощи для жителей Успенки работают в Тюмени

Общество, 18:12 05 мая 2023

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Желающие помочь семьям, пострадавшим в результате пожаров на территории сел Салаирка и Успенка, могут передать благотворительную помощь через пункты приема в Тюмени. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Помощь принимают региональный центр для несовершеннолетних "Семья" (проезд Геологоразведчиков, 14а) ежедневно с 10 до 22 часов, а также Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Уральская, д.60/1) ежедневно с 10 до 17 часов.

В ближайшее время будут готовы списки, что нужно жителям, потерявшим имущество и жилье.

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# погорельцы , помощь , Успенка

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