Ландшафтный пожар в районе Криводанова ликвидировали

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ландшафтный пожар в районе деревни Криводанова Тюменского района ликвидирован. Об этом сообщает начальник 32 ПСО Главного управления МЧС России по Тюменской области Денис Журавлев.

"Площадь пожара составила 50 гектар. К тушению привлекалось 9 единиц основной техники, 35 человек личного состава, также самолет МИ-8, который произвел 5 сбросов воды. Привлекались силы от администрации муниципального образования и авиабазы", — рассказал он.

Причины пожара устанавливаются.