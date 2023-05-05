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Ландшафтный пожар в районе Криводанова ликвидировали

Общество, 18:32 05 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ландшафтный пожар в районе деревни Криводанова Тюменского района ликвидирован. Об этом сообщает начальник 32 ПСО Главного управления МЧС России по Тюменской области Денис Журавлев.

"Площадь пожара составила 50 гектар. К тушению привлекалось 9 единиц основной техники, 35 человек личного состава, также самолет МИ-8, который произвел 5 сбросов воды. Привлекались силы от администрации муниципального образования и авиабазы", — рассказал он.

Причины пожара устанавливаются.

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# ландшафтный пожар

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