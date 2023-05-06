Вокал-группы IOWA и Pizza дадут бесплатный концерт в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный концерт вокальных групп IOWA и Pizza пройдет на площади 400-летия Тюмени 11 июня. По информации Тюменского концертно-театрального объединения, которое выступило партнером события, концерт организован одной из строительных компаний города.

Российская музыкальная группа Pizza основана в 2010 году Сергеем Приказчиковым, он же является автором, композитором и аранжировщиком песен группы. В 2012 году музыканты выпустили свой дебютный альбом "Кухня". В 2014 году вышел второй альбом группы — "На всю планету Земля", благодаря которому группа победила в номинации "Прорыв года" сразу двух премий: OOPS! Choice Awards и Муз-ТВ.

Pizza - создатели саундтреков к фильмам и сериалам: "Молодёжка", "Два отца и два сына", "Обмани, если любишь", "Нереальная любовь", "Завтрак у папы" и "Бармен".

Белорусско-российская поп-рок-группа, IOWA ("Айова") образовалась в 2009 году в Могилёве. Они неоднократные победители премий "Новая волна", "Муз-ТВ". Популярные хиты: "Улыбайся", "Маршрутка", "Мои стихи - твоя гитара" и другие.