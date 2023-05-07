О тюменском купце и меценате Подаруеве расскажет историк Валерий Чупин

| Фото: группа "Текутьевка" ВКонтакте | Фото: группа "Текутьевка" ВКонтакте

Лекция историка, краеведа Валерия Чупина "Прокопий Иванович Подаруев: купец, банкир, меценат" состоится в библиотеке истории города имени Текутьева (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 11 мая в 17 часов. Встреча пройдет в рамках Дней исторического и культурного наследия.

Лекция посвящена основным этапам жизни и деятельности выдающегося тюменца, потомственного почетного гражданина, купца первой гильдии, известного благотворителя Прокопия Подаруева.

Основным вкладом Подаруева в развитие Тюмени стало строительство за свой счет и передача городу здания Александровского реального училища. Сегодня это здание является памятником истории и культуры федерального значения, в нем располагается Государственный аграрный университет Северного Зауралья.

Валерий Чупин расскажет и о других жизненных вехах Прокопия Ивановича: содержание конного завода, строительство ипподрома, попечительство различных учебных и воспитательных заведений, неоценимая помощь родному селу Перевалово, избрание на пост гласного городской думы и городского головы, назначение директором тюменского отделения Госбанка, почти полное разорение.

Вход свободный, предварительная запись по телефону 8 (3452) 22-52-37.