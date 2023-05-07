49 десантников-пожарных из Карелии отправлены в Тюменскую область

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

49 десантников-пожарных Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов помогут тушить пожары в Тюменской области. Они отправлены в наш регион 7 мая.

Как сообщает Минприроды республики Карелии, 5 мая губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой привлечь специалистов региона, чтобы ликвидировать угрозу населенным пунктам Тюмени, возникшую из-за лесных пожаров.

Было принято положительное решение. В наш регион направлены сотрудники Петрозаводского, Кемского, Калевальского, Сегежского, Медвежьегорского и Муезерского авиаотделений, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.