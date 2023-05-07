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Эвакуированных из успенского дома-интерната детей перевезут из лагеря "Энергетик"

Общество, 17:11 07 мая 2023

группа "АНО "ООЦ СТ "ЭНЕРГЕТИК"" ВКонтакте | Фото: группа "АНО "ООЦ СТ "ЭНЕРГЕТИК"" ВКонтакте

130 детей, эвакуированных 4 мая из психоневрологического дома-интерната в Успенке и размещенных в лагере "Энергетик", перевозят в другую организацию. Это сделано по рекомендации МЧС, сообщает инфоцентр правительства региона.

Помощь при эвакуации оказывают волонтеры МЧС, дополнительная помощь не требуется. Персонал дома-интерната сопровождает детей, они получают необходимый уход, организовано питание и лекарственное обеспечение.

За подробной информацией родственники детей могут обратиться по телефону горячей линии 8 (3452) 726-188 (обязательно набирать с кодом, работает ежедневно с 8:00 до 16:00), а также через личное сообщение в официальное сообщество департамента социального развития Тюменской области во ВКонтакте, специалисты обязательно перезвонят.

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