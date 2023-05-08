Пять жилых домов пострадали от пожара в поселке Богандинский

| Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области

Сообщение о природном пожаре в районе поселка Богандинский Тюменского района поступило в экстренные службы днем 7 мая. Из-за шквалистых порывов ветра огонь распространился в сторону населенного пункта.

"Пожар с сухой растительности перекинулся на частные строения, а затем и здание пилорамы. По оперативным данным, огонь уничтожил несколько строений и пилораму, пять жилых дом в разной степени повреждены огнем. Сведений о погибших и пострадавших не поступало", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

На месте работают 14 единиц техники и 54 человека.