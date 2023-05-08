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Дмитрий Аленичев стал гостем детского футбольного турнира "Кубок Победы" в Тюмени

Спорт, 19:43 07 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Известный российский футболист Дмитрий Аленичев поучаствовал в мероприятиях II Межрегионального детского футбольного турнира "Кубок Победы" в Тюмени. Спортсмен провел мастер-классы для команд-участниц и автограф-сессию и отметил, что для него почетно присутствовать в нашем городе.

"С огромным удовольствием хочу посмотреть, в каких условиях тренируются ребята в Тюмени и пожелать им усердно трудиться, пополнять в будущем ряды известных российских команд", — сказал Дмитрий Аленичев на пресс-конференции.

Турнир проходит на базе современного футбольного центра "Дерби". В масштабном спортивном мероприятии принимают участие 10 детских футбольных команд из регионов УрФО.

"Понимаю значимость детских турниров. Постоянно езжу по городам нашей страны и участвую в таких мероприятиях, для меня это большая честь. На мой взгляд, для детей, которые сейчас делают первые шаги в этом спорте, созданы очень комфортные условия", — поделился Дмитрий Аленичев.

Итоги Межрегионального детского футбольного турнира "Кубок Победы" станут известны 8 мая.

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# футбол

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