Из ряда населенных пунктов Тюменского района эвакуируют жителей

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

В населенных пунктах Тюменского района идет эвакуация жителей. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На Ирбитском тракте это деревни Речкина, Коняшина, Насекина, село Кулига, на Ялуторовском тракте поселок Богандинский, 10-й военный городок, также это касается деревни Чаплык, там эвакуация идет со стороны Червишевского муниципального образования.

Развернуты пункты временного размещения в школах поселков Молодежный, Богандинский, сел Ембаево, Чикчи, Мальково, Каменки, Червишево, поселков Боровский и Винзили.

В эвакуации задействован 21 автобус, идет постоянное оповещение жителей, сотрудники администраций, волонтеры обходят каждый дом, убеждают выехать в пункты временного размещения или к родным, друзьям в безопасное место.

Горячие линии для жителей Тюменской области:

Главное управление МЧС России по Тюменской области: 8 (3452) 590-290.

Жители Тюменского района по вопросам эвакуации, получения помощи могут обратиться:

- ПВР Червишево 778-035;

- ПВР Каменка 773-681;

- ПВР Винзили 727-018;

- ПВР Молодёжный 689-444;

- ПВР Богандинка 720-020.

При обнаружении природного пожара: 8-800-100-94-00.

Единый номер, чтобы получить помощь: 112.