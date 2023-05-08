В Тюмени за три дня привлекли к ответственности 17 нарушителей пожарной безопасности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 административных протоколов за прошедшие выходные дни с 5 по 7 мая составили в отношении нарушителей противопожарного режима. Профилактические мероприятия с участием МЧС Тюменской области, сотрудников органов внутреннего самоуправления и волонтеров проходят в Тюмени 8 мая, оперативные группы патрулируют районы мангальных зон города и дачные сообщества.

Напомним, что в связи с принятым 7 мая губернатором Александром Моорм решением о введении на территории Тюменской области режима чрезвычайной ситуации, в Тюмени принимаются дополнительные меры безопасности. Так, запрещено посещение городских лесов и разведение в них огня, в том числе, в специально отведенных зонах отдыха, оборудованных мангалами.

С использованием системы голосового оповещения участники рейдов напоминают отдыхающим в Гилевской роще и дачникам о мерах пожарной безопасности, раздают листовки. Кроме того, для выявления нарушителей используется беспилотник.

В Тюмени официально действует 15 зон, где можно жарить шашлыки, в связи с введенным режимом они теперь под запретом.

Нарушителям грозит административная ответственность ― штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

"Если нарушитель не имеет при себе документов, для установления личности вызываются сотрудники полиции", - отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактический работы по городу Тюмени ГУ МЧС РФ по Тюменской области Николай Черкасов. - Если же реагирует адекватно и признает нарушение, мы ограничиваемся устным замечанием".

Кроме того, действует запрет на сжигание мусора на частных территориях. По словам Николая Черкасова, если на участке разводят огонь, но хозяева не пускают сотрудников, в присутствии понятых составляется протокол, на основании которого возбуждается административное дело.

Основной причиной пожаров по данным статистики областного МЧС, остается неосторожное обращение с огнем, умышленное сжигание сухой растительности привело к 15 случаям, в двух случаях причиной пожара стала детская шалость, в с. Новый Тап Юргинского района к пожару привел перехлест линии электропередач, в результате огнем были уничтожены три жилых и два нежилых строения.

Всего начала сезона составлено 327 административных протоколов, также за этот же период проведено около 7 тыс. 500 профилактических обследований, проинструктированы 18 тыс. жителей.

Николай Ступников