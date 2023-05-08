47 человек тушат природный пожар в Тобольском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Служба авиалесоохраны ликвидирует природный пожар недалеко от д. Винокурова Тобольского района. В тушении задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством.

На месте работают 47 человек, включая 10 десантников-пожарных и восемь единиц техники. Работу пожарных осложняет сильный порывистый ветер. В настоящее время площадь пожара составляет около 80 га.

Возгорание обнаружено в 11 часов 45 минут 7 мая, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.