Концерты ко Дню Победы организовали в заречной части Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концертные программы от сотрудников Центра русской культуры проходят во дворах жилых домов в заречной части Тюмени 9 мая. Фронтовые песни звучат во дворе дома № 25, к. 3 по ул. Газовиков.

"Выступают сотрудники Центра русской культуры, руководители клубных формирований. Это у нас уже пятая точка сегодня, творческие фронтовые бригады тюменцы всегда хорошо встречают, с удовольствием выходят к нам, подпевают", — говорит директор Центра русской культуры Татьяна Ухман.

В программе традиционные песни: "Катюша", "Ехал я из Берлина", "День Победы", военные частушки.

После исполнители побывают еще в двух дворах. В 14 часов 45 минут песни в честь Дня Победы зазвучат по адресу проезд Шаимский, 16, в 15 часов 30 минут начнется концертная программа по ул. Мелиораторов, 4.