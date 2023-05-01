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Предложить арт-объекты для благоустройства парков могут юные тюменцы

Общество, 10:35 11 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс рисунков "Герои сказок на тюменских улицах" проходит в Тюмени. Ребятам предлагают показать, каких героев сказок они хотят видеть на детских площадках.

Участники рисуют, кто должен быть изображен на малых архитектурных формах, какие арт-объекты можно установить в парках и скверах, которые благоустроят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Работы загружаются на портал "Тюмень — наш дом". В возрастных категориях до 6 лет, от 7 до 13 лет, от 14 до 17 лет определят по одному победителю. Ими станут те, за чьи рисунки отдадут больше голосов зарегистрированные пользователи, сообщает администрация Тюмени.

В новом конкурсе пять бонусных баллов можно получить, если отправитель заявки либо сам участник старше 14 лет проголосовал за дизайн-проекты на платформе 72.gorodsreda.ru.

Дипломы и подарки вручат 3 июня на фестивале в честь 10-летия портала "Тюмень — наш дом".

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# конкурс рисунков

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