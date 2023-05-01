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Владимир Якушев призвал устранить недоработки, допущенные при подготовке к пожароопасному сезону

Общество, 18:12 10 мая 2023

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Первоочередная задача – локализовать и ликвидировать действующие пожары. Далее необходимо провести масштабную работу над ошибками и устранить все недоработки, которые были допущены при подготовке к пожароопасному периоду.

Об этом сказал полпред президента России в УФО Владимир Якушев на совещании с главными федеральными инспекторами. Главной темой стали природные пожары в регионах Уральского федерального округа.

По словам полпреда, череда серьёзных возгораний, с которыми на минувшей неделе столкнулись жители Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, требует повышенного внимания к профилактике подобных происшествий.

"Прежде всего, нужна уборка сухой травы, расчистка пожарных проездов в населённых пунктах и придомовых территорий от мусора, легковоспламеняющихся строительных материалов, организация минерализованных полос и так далее. Для этой работы не нужны серьёзные финансовые затраты. Она требует активизации организационных ресурсов, работы с жителями, с сельхозтоваропроизводителями и предпринимателями. Принципиально важно вести такую работу системно и непрерывно. В вопросах пожарной безопасности не бывает мелочей. Нужно добиваться чёткого исполнения всех профилактических требований. Только так мы сможем эффективно противостоять огненной стихии", – подчеркнул Владимир Якушев.

В регионах УФО на 10 мая действуют 83 пожара на площади 113,5 тысячи гектаров, из них локализованы 29. В борьбе с огнём задействованы почти 5 тысяч человек и 776 единиц техники.

В Тюменской области действует 11 пожаров на площади 4,4 тыс. га. Из них локализованы 4 на площади 3 тыс. га.

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# Владимир Якушев , пожароопасный сезон

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