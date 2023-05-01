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15 ландшафтных пожаров потушили в Тюменской области за сутки

Общество, 11:30 11 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 ландшафтных пожаров потушили в Тюменской области за прошедшие сутки. К 9 часам 11 мая их количество сократилось с 26 до 11 на общей площади 1 тыс. 390 га, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По данным на утро 11 мая в регионе действует 8 лесных пожаров, два из них локализованы. За истекшие сутки зафиксирован один новый лесной пожар и ликвидировано девять.

Тушением природных пожаров занимались в общей сложности 920 человек, использовалось 167 единиц техники. Для борьбы с огнем применялись шесть вертолетов и самолет Ил-76. Воздушные суда произвели в общей сложности 306 сливов воды общим объемом 1 тыс. 524 тонны.

В окрестностях населенных пунктов, которые потенциально могут пострадать от действующих в регионе природных пожаров, проводится круглосуточное патрулирование. Организована работа по расширению минерализованных полос.

На очередном заседании регионального штаба главы муниципалитетов доложили, что природные пожары не угрожают населенным пунктам Тюменской области.

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# ландшафтные пожары , лесные пожары , особый противопожарный режим

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