Более 95 тыс. жителей Тюменской области вакцинировались от клещевого энцефалита

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

95 тыс. 161 человек вакцинирован против клещевого вирусного энцефалита в Тюменской области по данным на начало мая 2023 года. Из них 66 тыс. 906 – это лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 28 тыс. 255 – дети до 14 лет.

Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, вакцинация остается наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита. Привиться можно по ускоренной схеме, состоящей из двух прививок. Через год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо пройти ревакцинацию. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводятся через каждые три года.

Всем желающим привиться от клещевого энцефалита, необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства.