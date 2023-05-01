Более 1200 человек тушат природные пожары в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 1 тыс. 200 человек и 214 единиц техники задействованы в тушении природных пожаров в Тюменской области. В регионе действует 11 лесных пожаров на площади 4 тыс. 408 га, из них - четыре локализовано. Кроме того, зафиксировано четыре ландшафтных пожара на площади 745 га, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

В настоящее время угрозы населенным пунктам и садоводческим обществам данные пожары не представляют. В превентивных целях в готовности находятся 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 1,5 тыс. человек, посетителей в них нет.

В тушении природных пожаров участвуют сотрудники МЧС России, региональной противопожарной службы, лесопожарных формирований и добровольцы. Для тушения применяются самолет ИЛ-76 и четыре вертолета. За сутки авиацией было проведено свыше 360 сливов воды, общим объемом 2 тыс. 571 т.

Мониторинг местности и профилактической работы с населением ежедневно проводят 100 патрульно-контрольных групп, в составе которых сотрудники государственного пожарного надзора, органов местного самоуправления, полиции и добровольцы.

Для оказания помощи в тушении природных пожаров в Тюменскую область прибыли 170 человек в составе аэромобильных группировок МЧС России из Оренбургской и Самарской областей, Республики Татарстан. Они привезли с собой 25 техники.

Режим чрезвычайной ситуации в регионе продолжает действовать.