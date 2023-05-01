В Тюмени стартует чемпионат города по автомобильному спорту

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первый этап чемпионата города по автомобильному спорту в дисциплине "автомногоборье" пройдет на тюменском автодроме ДОСААФ 13 мая. Протяженность трассы составляет 800 м, сообщают организаторы.

Планируется провести соревнования в спортивных дисциплинах: "Стандарт", "Тюнинг", "Спорт" и "Абсолют", "АвтоЛеди" и "Мото". Для участников обязательно страхование жизни и здоровья с пометкой "действует на соревнованиях по автоспорту".

Регистрация на состязания завершится в полночь 12 мая.