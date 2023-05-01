  • 12 мая 202312.05.2023пятница
  • USD75,8846
    EUR82,8877
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени стартует чемпионат города по автомобильному спорту

Спорт, 14:27 12 мая 2023

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первый этап чемпионата города по автомобильному спорту в дисциплине "автомногоборье" пройдет на тюменском автодроме ДОСААФ 13 мая. Протяженность трассы составляет 800 м, сообщают организаторы.

Планируется провести соревнования в спортивных дисциплинах: "Стандарт", "Тюнинг", "Спорт" и "Абсолют", "АвтоЛеди" и "Мото". Для участников обязательно страхование жизни и здоровья с пометкой "действует на соревнованиях по автоспорту".

Регистрация на состязания завершится в полночь 12 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автогонки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:27 12.05.2023В Тюмени стартует чемпионат города по автомобильному спорту
12:38 12.05.2023Тюменские команды чирлидеров собрали на российских соревнованиях полный комплект наград
09:43 12.05.2023110 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Тюмени по тхэквондо ИТФ
08:59 12.05.2023200 тюменцев поспорят за награды в легкой атлетике