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Карантин по бешенству животных отменят в деревне Нижнетавдинского района с 13 мая

Общество, 18:29 12 мая 2023

управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Карантин по бешенству отменят в деревне Белая Дуброва Нижнетавдинского района с 13 мая, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

Ограничительные мероприятия были установлены на территории деревни с 13 марта. Вирус бешенства был выявлен в лабораторном исследовании образца патологического материала лисицы. Территория в радиусе трех километров от эпизоотического очага была объявлена неблагополучным пунктом.

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# карантин по бешенству

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