Карантин по бешенству животных отменят в деревне Нижнетавдинского района с 13 мая

| Фото: управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Карантин по бешенству отменят в деревне Белая Дуброва Нижнетавдинского района с 13 мая, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

Ограничительные мероприятия были установлены на территории деревни с 13 марта. Вирус бешенства был выявлен в лабораторном исследовании образца патологического материала лисицы. Территория в радиусе трех километров от эпизоотического очага была объявлена неблагополучным пунктом.